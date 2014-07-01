رسميا - ليفربول يعلن تعاقده مع لالانا

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي تعاقده رسميا مع أدم لالانا متوسط ميدان ساوثامبتون والمنتخب الإنجليزي بقيمة 25 مليون يورو، بعقد طويل الأمد بعد اجتياز الفحوصات الطبية بنجاح.

لالانا صاحب الـ26 عاما قم أداء مُبهر مع ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ليلفت أنظار العديد من الأندية، لينجح ليفربول في الفوز بخدمات النجم الإنجليزي.

وقال أدم في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: "أنا متحمس للغاية، لما هو قادم في مسيرتي، لقد انتقلت إلى نادي عظيم كليفربول، لا يمكنني الانتظار للعب معهم".

و أضاف " أتمني أن أقدم شيء مميزا للفريق، نستطيع الفوز بالبطولات وهو ما أنا أتي بسببه، من أجل النجاح".

وسيرتدي لالانا القميص رقم 20 مع ليفربول بداية من الموسم المقبل.

لالانا لعب 250 لقاء مع ساوثامبتون منذ أغسطس 2006 وحتي العام الماضي، محرزا 58 هدف، قبل أن يصبح كابتن الفريق عام 2012.