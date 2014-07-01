الأبيض يطغى على إطلالات النجمات في حفل "BET Awards"

يبدو أن اللون الأبيض أحد أبرز وأهم الألوان لهذا الصيف، فقد طغى بشكل كبير على إطلالات النجمات في حفل "BET Awards".

اختارت كل من:Pia Mia Perez ،Terri Seymour ، Regina Hall ارتداء هذا اللون بطريقة عصرية في بدل بيضاء جميلة وأنيقة تنوعت بتصاميمها المختلفة، بينما اختارت النجمة Gugu Mbatha-Raw فستاناً قصيراً بتصميم ناعم وأنيق، كما ظهرت Paris Hilton بفستان أبيض طويل مع قصات على الصدر .

أما الممثلة Kerry Washington فقد اختارت فستاناً بطبعات جميلة وألوان صيفية مميزة، وقد حرصت على إكمال إطلالتها الأنيقة بحذاء أبيض جميل أضفى عليها لمسة عصرية.