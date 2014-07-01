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الأبيض يطغى على إطلالات النجمات في حفل "BET Awards"

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الأبيض يطغى على إطلالات النجمات في حفل "BET Awards" الأبيض يطغى على إطلالات النجمات في حفل "BET Awards"

الإثنين 30-06-2014 09:54

يبدو أن اللون الأبيض أحد أبرز وأهم الألوان لهذا الصيف، فقد طغى بشكل كبير على إطلالات النجمات في حفل "BET Awards".

اختارت كل من:Pia Mia Perez ،Terri Seymour ، Regina Hall ارتداء هذا اللون بطريقة عصرية في بدل بيضاء جميلة وأنيقة تنوعت بتصاميمها المختلفة، بينما اختارت النجمة Gugu Mbatha-Raw فستاناً قصيراً بتصميم ناعم وأنيق، كما ظهرت Paris Hilton بفستان أبيض طويل مع قصات على الصدر . 

أما الممثلة Kerry Washington فقد اختارت فستاناً بطبعات جميلة وألوان صيفية مميزة، وقد حرصت على إكمال إطلالتها الأنيقة بحذاء أبيض جميل أضفى عليها لمسة عصرية. 

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