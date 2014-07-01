مجموعة رمضانية مبهرة من المصممة هيفاء فهد

بدأت المصممة السعودية هيفاء فهد مسيرتها في مجال التصميم بعد تخرجها من معهد المهارات والفنون في جامعة بوكس هيل، وعلى الرغم من أنها تخطو حالياً الخطوات الأولى في مسيرتها إلا أنها أظهرت إمكانيات ملفتة جعلت اسمها يتكرر في العديد من المعارض والمناسبات في السعودية.

أطلقت المصممة هيفاء فهد خطين أزياء منفصلين يتميز كل منهما بستايل مختلف تماماً عن الآخر، الأول هو "YoYo" وتعرض فيه مجموعة من الأزياء العصرية الجريئة، أما الآخر فهو لأزياء السهرات المميزة وقد ضم مجموعة خاصة لشهر رمضان المبارك.

استوحت هيفاء مجموعتها الرمضانية من طبيعة جزر المالديف غير الملوثة وانعكاسات أشعة الشمس وضوء القمر على مياه البحر والرمال، وقد حرصت على أن تصور إلهامها في ألوان التصاميم الناعمة التي تنوعت بين ألوان الباستيل لترضي ذائقة السيدة التي تبحث عن الجمال، أما بالنسبة للتصاميم المعروضة فقد حرصت المصممة على تزيينها يدوياً باللؤلؤ و الكريستال مع قصات بسيطة ومتقنة على طريقة الدمى الباريسية وتتناسب مع الأجواء الرمضانية.

شاهدي معنا تصاميم هيفاء فهد لشهر رمضان المبارك، واختاري التصميم المفضل لديك.

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