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سنودن يطلب تمديد اللجوء المؤقت في روسيا لسنة آخرى

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سنودن يطلب تمديد اللجوء المؤقت في روسيا لسنة آخرى سنودن يطلب تمديد اللجوء المؤقت في روسيا لسنة آخرى

ادوارد سنودن، الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكي

تقدم ادوارد سنودن، الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكي بطلب إلى سلطات الهجرة الروسية لتمديد اللجوء المؤقت في روسيا لسنة أخرى.

قال مصدر في جهاز الهجرة الروسي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء : ” إن ادوارد سنودن، الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكي تقدم بطلب لتمديد اللجوء المؤقت في روسيا، حيث تنتهي مدة لجوئه في 31 يوليو الجاري ” .

يشار إلى أن سنودن كان قد غادر الولايات المتحدة إلى هونج كونج في صيف 2013 ، بعد أن سلم صحيفتي “واشنطن بوست ” و ” الجارديان” وثائق سرية تفضح الأمريكية بقضايا تجسس عالمية عبر الإنترنت،، ثم غادر هونج كونج إلى موسكو ، حيث منحته السلطات الروسية حق اللجوء المؤقت لمدة سنة واحدة ، بالرغم من احتجاج الحكومة الأمريكية التي تسعى لاسترجاعه وتتهمه بالتجسس وسرقة معلومات سرية عن برامج الأمن القومي الأمريكية.

وذكرت صحيفة ” إزفيستيا ” الروسية في عددها الصادر اليوم أن جهاز الهجرة الروسي ينصح سنودون بالحصول على صفة “لاجئ ” في روسيا حتى لا يحتاج إلى تمديد إقامته بشكل سنوي.

 

 

أ ش أ

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