وزير النقل: تكامل شبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى من أولويات الوزارة

اجتمع المهندس هاني ضاحي وزير النقل اليوم مع اللواء إسماعيل نجدي رئيس الهيئة القومية للأنفاق.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الخطوات التنفيذية للبدء في تنفيذ مشروعات الخطة القومية، ومنها نتائج طرح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، والتي طلب وزير النقل أن يتم البدء في إجراءات تقييم العروض في سبتمبر المقبل، بالإضافة إلي استعراض المسار النهائي المعتمد للمرحلة الرابعة من الخط الثالث وبدائل التمويل المتاحة لها بإجمالي تكلفة 1.8 مليار يورو والتي تبدأ من مصر الجديدة وتنتهي بمطار القاهرة.

وأوضح ضاحي أنه تم إستعراض المسار النهائي للمرحلة الثانية من الخط الرابع لمترو الأنفاق وبدائل التمويل المختلفة لهذه المرحلة، مضيفًا أن المرحلة الأولى للخط الرابع ممولة بالكامل من الحكومة اليابانية بإجمالي تكلفة 1.2 مليار دولار، كما تم استدعاء الشركات العاملة في المرحل الثانية من الخط الثالث لمترو الأنفاق وتم مناقشة الشروط المطلوبة من قبل الوزارة والهيئة القومية للأنفاق في حالة إعطاءهم الفرص لاستكمال أعمال المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو، مؤكدًا أن تكامل شبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى من أولويات وزارة النقل.

وأشار وزير النقل إلى أنه تم استعراض خطة تنفيذ خط القطار الكهربي السلام، العاشر، بلبيس ليتم تنفيذه خلال عامين بالتعاون مع الجانب الصيني، والذي أكد الوزير أنه سيلتقي معه خلال هذا الأسبوع للإطلاع علي آخر التطورات الخاصة بهذه المشاريع.

وأضاف ضاحي أنه تم استعراض مشروع نفق جنوب بورسعيد الذي يخدم محور تنمية قناة السويس، مؤكدًا أن المشروع عبارة عن 3 أنفاق للسيارات والسكة الحديد ويربط شرق القناة بغربها، وتقوم مجموعة عمل أسبانية بإعداد الدراسات النهائية ومستندات الطرح الخاصة بها وأنه تم التوجيه باستدعاء بيوت الخبرة الأسباني الخاص لمناقشة ما تم إنجازه واستعجال أعمال الدراسات المتبقية وتحدد لذلك يوم الخميس القادم وتتجاوز التكلفة الإجمالية لهذا النفق مليار دولار.

أ ش أ