حملات مشددة لمواجهة السعار بالتخلص من الكلاب بالقليوبية

أعلن الدكتور عادل أنور وكيل مديرية الطب البيطرى استمرار حملات مواجهة مرض السعار من خلال التخلص من الكلاب الضالة والمسعورة بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية امن القليوبية والمحافظة ومدينة الخانكة وجهاز مدينة العبور وبنها.

وقال أنور انه تم التخلص من أكثر من 700 كلب ضال ومسعور من خلال حملات بيطرية على بعض المناطق بالمحافظة عقب تلقى محافظ القليوبية المهندس محمد عبد الظاهر استغاثات عاجلة من رئيس مدينة الخانكة ورئيس جهاز مدينة العبور وبعض مواطنى قرية دملو ببنها بشأن ارتفاع اعداد الكلاب الضالة بالمدينتين والاحياء والقرى التابعة لهما وعلى الفور تم تشكيل لجنة من اعضاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطرى ومديرية امن القليوبية والمحافظة ومدينة الخانكة وجهاز مدينة العبور لمدة اسبوع كامل ، وتم الدفع بـ15 طبيب بيطرى و3 سيارات مكافحة بيطرية.

أوضح أنور انه تم وقف استخدام الخرطوش في القضاء على الكلاب واستخدام مواد سامة للتخلص منها حيث تم تأمين الطاقم الطبى البيطرى ودعمه بالبلاطى والكمامات والقفازات والمطهرات واكد انور انه تم القضاء على اعداد كبيرة من الكلاب الضالة والمفترسة بتلك المناطق.