مصرع شاب في مشاجرة بين أمين شرطة ومواطنين بالفيوم

لقي شاب مصرعه في مشاجرة نشبت بين أمين شرطة ومواطنين بقرية بني صالح بالفيوم فأطلق أمين الشرطة أعيرة نارية في الهواء من سلاحه فأصابت شاب في محيط المشاجرة وأودت بحياته وتم نقل الجثة لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء الشافعي حسن مدير أمن الفيوم قد تلقي اخطارا من مستشفي الفيوم العام يفيد بوصول جثة شاب يدعي “حسنين ح ص” -20 سنة- وتبين انه لفظ أنفاسه الأخيرة عقب اصابته بطلق ناري في مشاجرة نشبت بقرية بني صالح بين أمين شرطة ومواطنين فقام أمين الشرطة باطلاق أعيرة نارية في الهواء فأصابت الشاب الذي كان متواجدا بالصدفة في محيط المشاجرة وتسببت في وفاته.