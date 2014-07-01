بالصور .. جولة تفقدية لمحافظ الأقصر على المجمعات الاستهلاكية والمخابز

تفقد اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر عدد من المجمعات الاستهلاكية والمخابز حيث قام بزيارة المخبز المليوني للتأكد من إنتاج الخبز بالمواصفات والأوزان القانونية وانتاجة للرغيف البلدي بكامل طاقته وتمويل حصص المخابز المخالفة والتي تفرض عليها عقوبات ليتم استخدام وأسنداها ضمن حصة المخبر المليوني .

وأشار محافظ الأقصر إلى ضرورة الالتزام بتعديل مواعيد إنتاج الخبز بكافة مخابز المحافظة بما يتناسب ومواعيد الإفطار والسحور وأيضا بما يتلاءم واحتياجات الإخوة الأقباط ومراعاة توفير متطالبتهم من الخبز طوال اليوم .

وكان سعد الدين قد قام بزيارة تفقدية لزيارة عدد من الأسواق والمخابز والجمعيات الاستهلاكية للتأكد من استعداد هذه الأنشطة لاستقبال هذا الشهر الكريم وطالب بضرورة اشتراك القطاع الخاص بجانب القطاع العام في توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وبأسعار مناسبة وتأتى هذه الشراكة بين القطاعين العام الخاص في صالح المواطن الاقصرى.

ومن جانبه صرح مدحت جعفر وكيل وزارة التموين إلى أنة تم التأكد على توافر المنتجات المطروحة من اللحوم والفراخ المجمدة متابعة توافر هذه الكميات أول بأول مع الخروج من حملات يومية لمتابعة الأسواق والتأكد من صلاحية السلع الاستهلاكية توافر اسطوانات البوتاجاز بأسعار مناسبة وأعلن عن وجود غرفة عمليات بمديرية التموين تتابع كافة الشكاوى برقم 2273964.