مسؤول بحزب الله: علاقتنا بسوريا استراتيجية

كتب : الأناضول منذ 19 دقيقة

قال نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، إن علاقة الحزب بسوريا "استراتيجية"، مضيفاً: "كل من كان مع مقاومة إسرائيل نحن معه".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قاسم، مساء اليوم، لقناة "الميادين" اللبنانية المعروفة بقربها من النظام السوري.

واعتبر المسؤول في حزب الله أن موقف الحزب مما يجري في سوريا "مبني على الحق".

وقال: "أعلنا بوضوح عن تدخلنا في سوريا خاصة في بعض القرى التي يتعرض أبناؤها فيها إلى التهجير"، وأضاف: "الدولة اللبنانية قصّرت في واجبها تجاه اللبنانيين على الحدود، ونحن حريصون على بقاء لبنان بعيداً عن الأزمة السورية".

وانتقد قاسم المعارضة السورية، قائلا: "المسلحون في سوريا يستنجدون بالخارج لإسقاط الحكم، فهل هذه إصلاحات؟"، مضيفاً: "صرحنا مراراً

وتكراراً عن وجود أخطاء في سوريا، لكنها تحل بالحوار وليس بالعنف".

وحذر إسرائيل من مغبة مهاجمة سوريا، وقال: "نحن حاضرون لمساعدة أي مقاوم ضد إسرائيل.. لدينا قوة تستطيع مواجهة أي حماقة إسرائيلية".