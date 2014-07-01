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سوزان شاو تعلن خطوبتها على حبيبها رجل الأعمال

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الثلاثاء 01-07-2014 12:52

أعلنت الممثلّة البريطانيّة Suzanne Shaw خطوبتها على حبيبها رجل الأعمال Sam Greenfield.
Shaw البالغة من العمر 32 عاماً، كانت مرتبطة في السابق بالممثّل ومقدّم البرامج Darren Day ولديها منه صبي في عامه الثاني يدعى Corey ، كما كانت متزوجّة من الممثّل Jason King لكنّها إنفصلت عنه منذ عامين تقريباَ.
وقالت النجمة Suzanne Shaw إنّها تعيش علاقة عاطفيّة مع Greenfield منذ سنة واحدة، وهو الرجل الذي أشعرها بالأمان بعد مرورها بأزمة وفاة والدها وطلاقها الأخير.
وأضافت: وجدت في Sam كل ما أتمنّاه.. هو رجل قوي، حسّاس، ذكي، حنون ورائع.. الآن فهمت المعنى الحقيقي لعبارة نصفي الآخر.

 

 

 

 

 

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