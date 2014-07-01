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بيونسيه الأقوى عالمياً بحسب مجلّة فورس

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الثلاثاء 01-07-2014 14:09

ليس غريباً أن يُطلق عليها لقب "Queen B"؛ فالنجمة العالمية Beyoncé تستحق حقاً أن تكون ملكة من دون أيّ منازع، وهي التي تصدرت قائمة "Forbes" لكونها الشخصية الأكثر قوة عالمياً.
واستطاعت النجمة، البالغة من العمر 32 عاماً، أن تتخطى 100 شخصية عالمية شهيرة، من بينها LeBron James وDr Dre وحتى Oprah Winfrey لتكون الأولى على قائمة "Forbes".
وتمّ اختيار Beyoncé بناءً على الجولات العالمية التي قامت بها وإصداراتها الفنية، إضافة إلى الإعلانات التي قدّمتها، والخاصة بـ"H&M" و"Pepsi"، حتى وصل مجموع الأموال التي جنتها من حزيران 2013 إلى حزيران 2014، 115 مليون دولار أمريكي.
وما يميّز النجمة العالمية ليس فقط شهرتها، أو أنها أشهر نجمة على مستوى البوب، وإنّما تشكيلها الثنائي الأشهر عالمياً مع زوجها نجم البوب أيضاً Jay Z.
وقد حلّ Jay Z في المرتبة الـ6 بعد زوجته بفارق كبير، إذ سجلت أرباحه، التي حققها من ألبومه الأخير ومن الملهى الذي يملكه، مبلغ 60 مليون دولار.
يُذكر أنّ من المتوقع أن تبقى هذه المراكز الأولى العام المقبل للثنائي Beyoncé و Jay Z لأنهما بدآ جولتهما الغنائية "On The Run" منذ أيام.
وهذه لائحة بأسماء المراتب الـ10 الأولى في قائمة "Forbes":
1- Beyoncé
2- LeBron James
3- Dr Dre
4- Oprah Winfrey
5- Ellen DeGeneres
6- Jay Z
7- Floyd Mayweather
8- Rihanna
9- Katy Perry
10- Robert Downey Jr

 

 

 

 

 

 

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