تيريس جيبسون يبارك للمسلمين حلول شهر رمضان

خطوة لافتة ومميّزة أقدم عليها نجم كبير بمستوى النجم الأمريكي Tyrese Gibson، الذي كان سبّاقاً إلى المباركة للمسلمين بحلول شهر رمضان المبارك.

فقد كتب نجم سلسلة أفلام "Fast & Furious" على صفحته الخاصة على الـ"فيس بوك" تهنئة للمسلمين بحلول شهر رمضان المبارك، باللغتين العربية والإنجليزية.

وكتب Tyrese بالعربية: "رمضان كريم... مبارك عليكم شهر الطاعه والرحمة"، وأرفقها بفيديو خاصّ بالمناسبة، كما كتب بالإنجليزية: "رمضان مبارك لكلّ القلوب المسلمة المؤمنة حول العالم. أحبّكم"، وأرفقها بصورة خاصّة بالمناسبة.

وذكر النجم أنّ رمضان بدأ مساء السبت في 28 حزيران، وسينتهي في 28 تموز.

وقد تفاعل متابعوه مع هذه التبريكات بشكلٍ كبيرٍ، حيث أقدم الكثير على شكره، كما حثّ الكثير من غير المسلمين على المباركة للمسلمين بحلول الشهر الفضيل.

يُذكر أنّ ما كتبه Tyrese Gibson على موقع "فيس بوك" تمّت إعادة مشاركته أكثر من 4 آلاف مرة، وحصل على أكثر من 28 ألف إعجاب.

صورتان جديدتان من فيلم Fast and Furious 6