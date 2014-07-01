توقعات بزيادة المسافرين عبر الغويفات 40%

بدأ منفذ الغويفات الحدودي في استقبال المسافرين براً وترافق ذلك مع استعدادات مكثفة من القطاعات العاملة بالمنفذ لتقديم التسهيلات كافة، والخدمات الأمنية واللوجستية والإنسانية للمسافرين، وقال العقيد خميس مصبح المرر، مدير إدارة شرطة أمن المنافذ والمطارات بشرطة أبوظبي في تصريح لـ«البيان» أنه يتوقع ان يرتفع عدد المسافرين المستخدمين للمنفذ خلال أشهر الصيف خلال العام الجاري بنسبة 40% مقارنة مع العام الماضي.

ووفقا للإحصائيات فإن إجمالي المسافرين الذين عبروا من خلال المنفذ خلال يونيو ويوليو وأغسطس من العام 2013 بلغ 416 ألفاً و451 مسافراً سواء من المغادرين أو القادمين الى الدولة خلال هذه الفترة التي تشهد كثافة في اعداد المسافرين بسبب العطلة الصيفية ولقضاء الإجازات، حيث بلغ عدد المسافرين خلال يونيو 2013 نحو 138563 مسافراً وفي يوليو بلغ العدد 138249 مسافراً، بينما شهد شهر أغسطس من نفس العام زيادة طفيفة عن الشهرين السابقين، فكان عدد المسافرين 139639 مسافراً.

خدمات

وأكد مدير ادارة شرطة أمن المنافذ أن آليات العمل في المنفذ الحدودي قائمة على التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة العاملة، وتقدم العديد من الخدمات الإنسانية واللوجستية والتنظيمية للمسافرين؛ وذلك ضمن منظومة عمل متكاملة تشارك فيها كل الجهات العاملة بالمنفذ من وحدات شرطية وجهات مدنية، وأن الجميع يبذلون أقصى جهودهم وقدراتهم للتيسير على المسافرين والتسريع من زمن إنهاء إجراءات السفر، كما تم تخصيص الرقم 8082800 02 كخط ساخن لتواصل المسافرين مع شرطة المنفذ والرد على استفساراتهم وتذليل أي معوقات تواجههم.

لجان

وأضاف أن شرطة أمن المنفذ شكلت في وقت سابق لجاناً للتنسيق وتحديد آليات العمل خلال الفترة الصيفية، حيث تم عقد اجتماعات داخلية عدة ضمت كل القطاعات العاملة بالمنفذ للوقوف على الاستعدادات، واستكمال متطلبات العمل بما يحقق أهداف شرطة أبوظبي الخاصة بتقديم أفضل الخدمات؛ وأسرع الإجراءات لإنهاء معاملات المسافرين. وتمت زيادة أعداد الموظفين في جميع الجهات العاملة في المنفذ، كما ستوفر كل جهة متطلبات إنجاز العمل بما يحقق سرعة الإنجاز ودقة الأداء؛ فضلاً عن الخدمات الإنسانية.السلامة أولاً

أكد العقيد خميس مصبح المرر، مدير إدارة شرطة أمن المنافذ والمطارات بشرطة أبوظبي أنه في إطار حملة «سلامتك» تحرص شرطة أبوظبي على سلامة المسافرين براً؛ مشيراً إلى تكثيف حملات التوعية في مجال السلامة والتقيّد بحمولة المركبة، والتعليمات التي حددتها الشرطة مع ضرورة تخصيص مكان آمن للحمولة التي تكون برفقة المسافر، ويفضل أن تكون بعربة تسحب أو بالسيارة نفسها، مع ضرورة الالتزام بالشروط التي وضعتها الشرطة ضماناً للسلامة على الطريق، كما دعت الشرطة إلى أهمية التأكد من سلامة إطارات السيارة باعتبارها الجزء الأهم في سلامة السيارة والركاب، إلى جانب إجراءات الصيانة الضرورية التي تجرى قبل السفر براً.