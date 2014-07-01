مصر للطيران : نقل 63 ألف معتمرًا إلى الأراضي المقدسة في شهر رمضان

صرح الطيار سامح الحفني رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أنه من المقرر أن تقوم مصر للطيران خلال عمرة شهر رمضان المعظم بنقل نحو 63 ألف معتمراً على 414 رحلة جوية بواقع 303 رحلة إلى جدة و111 رحلة إلى المدينة المنورة وذلك بمعدل329 رحلة جوية من مطار القاهرة الدولي و75 رحلة من مطار برج العرب بالأسكندرية و10 رحلات من مطار الأقصر الدولي وهو مايقدر بزيادة 11% عن عمرة رمضان في العام الماضي.

أضاف الحفني أن الشركة كانت قد طرحت سعة مقعدية لموسم عمرة رمضان تستوعب 90 ألف راكباً لتلبية رغبات شركات السياحة وجميع الجهات المنظمة لرحلات العمرة أي بزيادة 30% عن الأعداد الفعلية المقرر نقلها حتي الآن ، وأشار الي أن الشركة نقلت منذ بداية الموسم في شهر يناير الماضي وحتي نهاية شهر يونيه 2014 مايقرب من 460 ألف معتمر علي 2590 رحلة جوية بنسبة زيادة تصل إلى 29% مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي .

قامت كل من شركتي مصر للطيران للخدمات الجوية والخدمات الأرضية وشركة الصيانة والأعمال الفنية بإتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع ذروة التشغيل في عمرة شهر رمضان المعظم من خلال تقديم العديد من الخدمات التي من شأنها توفير كافة التسهيلات للمعتمرين على هذه الرحلات ، وقال تم ارسال بعثة إلي مطاري جدة والمدينة المنورة تضم 62 موظفاً من المحطة والمبيعات والتحميل والعلاقات العامة لخدمة المعتمرين بالأراضي المقدسة بالإضافة إلي مجموعات العمل المتواجدة بالمطارات المصرية والسعودية التي تقلع منها رحلات عمرة مصرللطيران .