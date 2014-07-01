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الحكم بالسجن على ابن شقيق أردوغان لتعاطيه المخدرات والإتجار بها

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الحكم بالسجن على ابن شقيق أردوغان لتعاطيه المخدرات والإتجار بها الحكم بالسجن على ابن شقيق أردوغان لتعاطيه المخدرات والإتجار بها

رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان

 أصدرت المحكمة الجنائية الأولى باسطنبول قرارا بسجن محمد أردوغان ، نجل شقيق رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ، لمدة أربعة أعوام وشهرين لتورطه في الإتجار بالمخدرات ، على أن يتم تنفيذ حكم السجن بعد العلاج في المستشفى كونه يتعاطى المخدرات أيضا.

وذكر الموقع الإليكتروني لصحيفة يورت التركية اليوم الثلاثاء أن المحكمة أصدرت قرارها بحق 11 شخصا منهم محمد أردوغان بعد أن خففت فترة سجنهم إلى أربع سنوات وشهرين.

كما قررت المحكمة أن يخضع أردوغان ، الذي واجه اتهامات مماثلة في قضية سابقة ، لفحوصات طبية دورية وأن يظهر أمام الشرطة بشكل منتظم بعد قضاءه فترة عقوبته.

أ ش أ

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