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“السادات” موقف رئاسة الجمهورية من الموازنة العامة خطوة على الطريق الصحيح

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“السادات” موقف رئاسة الجمهورية من الموازنة العامة خطوة على الطريق الصحيح “السادات” موقف رئاسة الجمهورية من الموازنة العامة خطوة على الطريق الصحيح

عفت السادات

قال الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، إن موافقة رئيس الجمهورية على الموازنة العامة للدولة بعد وصول العجز بها إلى 10% أمر جيد وخطوة على الطريق الصحيح، تدل على وجود رغبة حقيقية من النظام المصري في مواجهة المشكلات وحلها، و تجعلنا نقلص العجز في السنوات القليلة القادمة.

وطالب رئيس حزب السادات – فى تصريح صحفى له اليوم – من المجموعة الاقتصادية بالحكومة أن تعمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمار حتى يعمل المستثمرون في مناخ آمن وتعود الثقة مرة أخري في الاقتصاد المصري، وحتي يتم المساهمة فى علاج آثار عجز الموازنة عن طريق ضخ استثمارات جديدة وتنشيط السوق.

وأشار إلى أن خطاب الرئيس عبد الفتاح في ذكرى ثورة 30 يونيو، هو بمثابة برنامج عمل للرئيس خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن التأكيد على وحدة الأمة العربية والأمن القومى العربي كان جيدًا.

أ ش أ

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