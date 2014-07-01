تعليم قنا تعلن عن بدء تنسيق القبول بمرحلتي الثانوية العامة والدبلومات‎

وافق عبد الحميد الهجان محافظ قنا على المقترح النهائي لبدء تنسيق القبول بمرحلة الثانوية العامة والثانوية الفنية لعام دراسى جديد بعد الإطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية ودراسة الفراغات بمدارس المرحلة الثانوية بشقيها الثانوى العام والفنى وتم إعداد التنسيق بناءً على أعداد الناجحين والمجموع من ناحية الأماكن الشاغرة فى المدارس و تم تحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام بمجموع 210 درجة حيث إن عدد الفصول المتاحة 315 فصل بمتوسط كثافة 45 طالب.

تم تحديد الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الصناعي الثلاث سنوات بمجموع 155 درجة للبنين و150 درجة للبنات والتعليم التجاري 155 درجة بنين و153 درجة بنات وذلك على مستوي إدارتي (الوقف – ابوتشت ) فقط لعدم وجود مدارس زراعية بتلك الإدارات ويشترط حصول الطالب على الشهادة الإعدادية من أحدي مدارس الإدارة المتقدم بها.

كما تم تحديد الحد الأدنى في التعليم الفنى الثانوية التجارية خمس سنوات 205 درجة وتجاري ثلاث سنوات 165 درجة والتجاري نظام التعليم والتدريب المزدوج 165 درجة أما عن مدراس الثانوية الصناعية جاءت صناعي خمس سنوات 190 درجة وصناعي ميكانيكي ثلاث سنوات 168 درجة وصناعي مهني 155 درجة والتعليم المزدوج الصناعي بكثافة 8 فصول بقنا بمجموع 170 درجة وأخيرا الزراعي حيث يوجد لنظام الزراعي خمس سنوات فصل واحد بطاقة 30 طالب بالمحافظة بجموع 160 درجة والزراعي ثلاث سنوات 150 فصل بطاقة 40 طالب للفصل بمجموع 150 درجة والزراعي مهني 12 فصل بطاقة 35 طالب للفصل بمجموع 120 درجة.