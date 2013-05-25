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تربية وتعليم كفر الشيخ تستعد لامتحانات الدبلومات صباح الغد

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تربية وتعليم كفر الشيخ تستعد لامتحانات الدبلومات صباح الغد تربية وتعليم كفر الشيخ تستعد لامتحانات الدبلومات صباح الغد

أنهت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ استعدادها للامتحان التحريرى للفصل الدراسى الثانى للدبلومات الفنية، تجارى وزراعى وصناعى، الذى يبدأ غدا السبت‏ 25‏ مايو‏.‏

وأوضح سيد أحمد الجوينى، وكيل مديرية، أن عدد لجان النظام المراقبة للتعليم الفنى بنوعياته الثلاثة، نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس 80 لجنة، وعدد لجان الإدارة للتعليم الفنى التجارى والصناعى والزراعى، نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس 82 لجنة، منها 50 تعليم تجارى، ولجنة واحدة فندقية، و22 لجنة للتعليم الصناعى و9 لجان للتعليم الزراعى.

وأضاف تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، كما تم تشكيل غرف فرعية بكل إدارة تعليمية، لمتابعة الامتحانات، مشيرا إلى أنه تم استئجار السيارات التى تنقل الأسئلة تصاحبها حراسة مشددة.

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