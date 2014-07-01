اليابان تحتج على الصواريخ الكورية الشمالية فى اجتماعما ببكين

قدمت اليابان اليوم الثلاثاء احتجاجا لكوريا الشمالية بشأن الصواريخ التي أطلقتها بيونج يانج مؤخرا ، وذلك خلال اجتماع للجانبين في الصين لمناقشة قضايا اليابانيين المختطفيين لديها.

وذكرت وكالة انباء كيودو اليابانية أن اليابان وكوريا الشمالية اختلفوا فى وجهات النظر حول عملية الصواريخ فى بداية المحادثات ، حيث أكدت كوريا الشمالية على أن عملية اطلاق الصواريخ عبارة عن تجربة سلمية ولا تهدف لاى اغراض عسكرية.

وناقش كبار المسئولين اليابانيين والكوريين الشماليين خلال هذه المحادثات تفاصيل تشكيل بيونج يانج لجنة جديدة للتحقيق بشأن حوادث خطف المواطنين اليابانيين في الماضي.

وقال كبير مفاوضي كوريا الشمالية سونج ايل هو إنه سوف يكشف النقاب عن الهيكل التنظيمي للجنة إعادة التحقيق في أماكن وجود اليابانيين الذين تعتقد طوكيو انهم خطفوا من قبل بيونج يانج منذ عقود .

> وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخين قصيري المدى قبالة ساحلها الشرقي يوم الأحد الماضي باتجاه بحر اليابان حيث قطعا مسافة حوالي 500 كيلومتر.

أ ش أ