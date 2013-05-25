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محضر يتهم محافظ الشرقية بتسلم وحدات سكانية لغير مستحقيها

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محضر يتهم محافظ الشرقية بتسلم وحدات سكانية لغير مستحقيها محضر يتهم محافظ الشرقية بتسلم وحدات سكانية لغير مستحقيها

تقدم، مساء اليوم، أكثر من 13 من أهالى مدينة القرين بالشرقية بمحضر رسمى بقسم القرين ضد المستشار حسن النجار، محافظ الشرقية، والمحاسب عبد الرحمن ديبة، رئيس مجلس مدينة القرين، لتضررهم من تسليمهم وحدات سكانية لغيرهم.

تلقى اللواء محمد كمال، مدير أمن الشرقية، إخطار من الرائد محمود الطحان، رئيس مباحث القرين، يفيد قيام كل من "سمير السيد يوسف" 41 سنة، تباع مقيم القرين و"عدالة السيد محمود" 58 سنة ربة منزل، و"مصطفى عبد المنعم" ميكانيكى، و"عبد الباسط السيد" كهربائى مقيم المحلة القرين و"ولاء على" 48 سنة ربة منزل مقيمة بتحرير محضر المحضر رقم 469 لسنة 2013 إدارى القسم لسنة 2013 لتضررهم من المحافظ ورئيس المجلس، وذلك لتقديمهم بطلبات للحصول على وحدات سكانية منذ عام 2011 ولكنهما قاما بتسليمها لآخرين.

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مصر 365