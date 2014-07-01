العفو تنتقد لبنان لمنعها فارين من دخول أراضيها

انتقدت منظمة العفو الدولية، ومقرها لندن، لبنان الثلاثاء، لمنعها دخول لاجئين فلسطينيين فارين من الحرب في سوريا المجاورة.

وذكر تقرير جديد صادر عن منظمة العفو الدولية أن «لاجئين فلسطينيين من سوريا، من بينهم نساء حوامل وأطفال ونساء بصحبتهن أطفال رضع، قد منعوا من دخول لبنان بسبب القيود المشددة المفروضة على الحدود».

وقال شريف السيد على، رئيس قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية: «لا ينبغي إطلاقا أن يحرم أحد طالبي اللجوء بسبب صراع من دخول (بلد).. ولبنان بذلك تخرق التزاماتها التي يتضمنها القانون الدولي».

يأتي هذا في الوقت الذي تصر فيه الحكومة اللبنانية على أنه لم يتخذ «أي قرار» للإبقاء على اللاجئين الفلسطينيين خارج لبنان، غير أن تقريرًا لمنظمة العفو الدولية يظهر أدلة على انتهاج مثل هذه السياسة.

ويقول التقرير إن «هذا الدليل يتضمن وثيقة سربت على ما يبدو من الأجهزة الأمنية (اللبنانية) تصدر فيها تعليمات لشركات الطيران التي تستخدم المطار الرئيسي في بيروت بألا تنقل أي مسافر يكون لاجئا فلسطينيا من سورية إلى لبنان، بغض النظر عن الوثائق التي قد يحملها».

يذكر أن لبنان تستضيف بالفعل أكثر من مليون لاجئ سوري مسجلين، من بينهم 52 ألف سوري من اصل فلسطيني.

ودعت منظمة العفو الدولية لبنان إلى وضع حد فوري لما وصفته بأنه «سياسات تمييزية بشكل صارخ تجاه اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا».