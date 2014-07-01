أخبار عاجلة

كارثة || ملهى يمزج الآذان بالموسيقى -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع دينا عصمت - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 -
ملاعب ONsport:عيش التجربة في 7 آلاف جليد -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
السفيرة عزيزة - الإعلامية / سناء منصور لـ "أبلة فضيلة " في ذكرى ميلادها " كل عام وأنتي بخير " -
ملاعب ONsport: هل تتوقع إسمرار المدرب الجديد إيناسيو مع الزمالك -
ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الثلاثاء 4 أبريل 2017 -
محافظ المنيا يشهد فعاليات مؤتمر "التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017".. صور -
حريق داخل مركز شباب الجزيرة.. والحماية المدنية: 10 سيارات لإطفاء -
بالصور || أهالي الشرقية يسحلون بلطجي يخطف الأطفال من أمام المدارس ويكشفون عن الطريقة التي يستدرجهم بها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

العفو تنتقد لبنان لمنعها فارين من دخول أراضيها

Google+ Print

انتقدت منظمة العفو الدولية، ومقرها لندن، لبنان الثلاثاء، لمنعها دخول لاجئين فلسطينيين فارين من الحرب في سوريا المجاورة.

وذكر تقرير جديد صادر عن منظمة العفو الدولية أن «لاجئين فلسطينيين من سوريا، من بينهم نساء حوامل وأطفال ونساء بصحبتهن أطفال رضع، قد منعوا من دخول لبنان بسبب القيود المشددة المفروضة على الحدود».

وقال شريف السيد على، رئيس قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية: «لا ينبغي إطلاقا أن يحرم أحد طالبي اللجوء بسبب صراع من دخول (بلد).. ولبنان بذلك تخرق التزاماتها التي يتضمنها القانون الدولي».

يأتي هذا في الوقت الذي تصر فيه اللبنانية على أنه لم يتخذ «أي قرار» للإبقاء على اللاجئين الفلسطينيين خارج لبنان، غير أن تقريرًا لمنظمة العفو الدولية يظهر أدلة على انتهاج مثل هذه السياسة.

ويقول التقرير إن «هذا الدليل يتضمن وثيقة سربت على ما يبدو من الأجهزة الأمنية (اللبنانية) تصدر فيها تعليمات لشركات الطيران التي تستخدم المطار الرئيسي في بيروت بألا تنقل أي مسافر يكون لاجئا فلسطينيا من سورية إلى لبنان، بغض النظر عن الوثائق التي قد يحملها».

يذكر أن لبنان تستضيف بالفعل أكثر من مليون لاجئ سوري مسجلين، من بينهم 52 ألف سوري من اصل فلسطيني.

ودعت منظمة العفو الدولية لبنان إلى وضع حد فوري لما وصفته بأنه «سياسات تمييزية بشكل صارخ تجاه اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية

الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية

«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد

«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة