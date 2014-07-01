بالفيديو.. الشيخ محمود المهدي: الصدق أسهل طريقة للتعامل بين المسلمين في العمل

دعا الدكتور محمود المهدي، الداعية الإسلامي، المسلمين للتحلي بالصدق، وقال إنه أسهل طريقة للتعامل بين المسلمين في مؤسسات العمل، جاء ذلك خلال الحلقات الخاصة التي يقدمها برنامج «باختصار»، خلال شهر رمضان، ويناقش فيها كتاب «خلق المسلم» للإمام محمد الغزالي، ويتناول 30 خلق من أخلاق المسلم.

وقال «المهدي»، في برنامج «باختصار»، الذي يقدمه الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، على قناة «المحور»، الاثنين، إن الصدق، هو القصد وعدم تجاوز الحق، وأضاف: «لو أردت الأخره عليك بالصدق، ولو أردت الله رجو عليك بالصدق، ولو ترجو الفلاح والنجاح ودليلك في الطريق الصدق».

وأوضح الداعية الإسلامي: «لازم نكون صادق، ووفي، لأن الإيمان يتعارض مع الكذب، وصفة الكذب ارتبطت بالنفاق، الذي دعانا الإسلام لعدم التحلي به».

وأشار إلى أنه لو «لو كان الكذب هينجيك، فالصدق أولى إنه ينجيك، صدقك هيوقعك في ورطة دلوقتي ولكن هيرفعك قدام، وده يظهر في علاقة الرجل بزوجته».

ووجه رساله للمشاهدين: «الناس بدأت تتعامل مع المتمسك بالأخلاق كأنه عبيط، لو كان الصدق ومعالي الأخلاق بله، يشرفني أن أكون أبله، والكذاب بيفقد كتير أوي من فرص ستكون متاحة له، الغرب اللا ديني اكتشف أن الصدق أيسر طريقة للتعامل داخل العمل المؤسسي، وارتضاه كقيمة عملية لا قيمة أخلاقية، ونحن لم نرتضيه قيمة أخلاقية ولا عملية».

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