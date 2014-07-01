ناقد فني: مسلسل هيفاء وهبي في رمضان أسوأ عمل فني ومزعج

قال الناقد الفني نادر عدلي:” إن الدراما الرمضانية تتمتع هذا العام بكثرة المشاهدة رغم أن عدد المسلسلات رمضان هذا العام أقل من العام الماضى حيث 29 أو 31 مسلسل مقارنة بالعام الماضى 41 عملاً درامياً ” .

وأضاف “عدلي” في مداخلة هاتفية له ببرنامج “اسمع مصر” على موجات إذاعة “نغم إف إم” أمس الاثنين :” أن من المسلسلات الهامة هذا العام (سراى عابدين) حيث البطولة الجماعية، ومسلسل تاريخي نفتقد لهذه النوعية من الدراما”،

مشيراً إلى أن من يقول أنه شبيه بالمسلسل التركي حريم السلطان أرد عليه، بأن محتوى مسلسل (سراي عابدين) أفضل كثيراً من حريم السلطان . وتابع: أيضاً من المسلسلات التي تستحق المشاهدة (امبراطورية مين) لهند صبري، حيث تتبع هند الكوميديا الجيدة التي اشتهرت بها، أيضاً محمد رمضان في مسلسل (ابن حلال) وضع نفسه في إطار صحيح يليق مع قدراته الفنية أما عن أسوأ عمل.

قال الناقد نادر عدلي: يعتبر مسلسل هيفاء وهبي، ( كلام على ورق)، عملا مزعجاً وغير مبشر. وختم قوله: مسلسل النجم عادل إمام له مشاهدة عالية وكعادته الزعيم يحب مفاجئة جمهوره بأعمال درامية جيدة لأنه من الفنانين التى تحترم نفسها وجمهورها.