صيادو منية المرشد والبرلس يناشدون الحسينى المساواة فى صرف التعويضات

تعالت صيحات الصيادين بمطوبس وببحيرة البرلس وبمنية المرشد مطالبين المهندس سعد الحسينى محافظ كفر الشيخ بمساواة الصيادين فى التعويضات التى صرفت لـ9 من الصيادين فقط، ولم تصرف ل47 صياداً آخرين، لتضررهم من تمزيق شبكات الصيد ومعدات الصيد، وما أصاب مراكبهم من إتلاف بسبب تعدى أصحاب اللنشات عليهم لمنعهم من الصيد.

أكد مجدى مرعى "رئيس الاتحاد العام للصادين بمطوبس، أن 56 صيادا يمثلون 56 أسرة أضيروا من خلال تعدى أصحاب اللنشات عليهم، مما أدى لإتلاف معدات الصيد وعوض المهندس سعد الحسينى محافظ كفر الشيخ 9 منهم بصرف ألف جنيه لكل منهم، ولم يتم تعويض ال47 الآخرين لذا نطالب المحافظ بتعويض بقية الصيادين، مضيفا: إننا نطالب بتفعيل قراره بمنع اللنشات من الصيد فى البحيرة .

وأشار سعيد الخواجة نقيب الصيادين بمنية المرشد، أن اللنشات ملوثة للبحيرة، بالإضافة لصيدها للذريعة التى للأسف تقلل من الثروة السمكية، لتحويل الذريعة لعلف يتم بيعه.