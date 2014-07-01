"العدل" تنظم برنامجاً تدريبياً لمنسوبي إدارة الأمن والسلامة

رعى مدير عام الشؤون الإدارية والمالية محمد عبدالله العقيل اختتام تدريب منسوبي إدارة الأمن والسلامة بدوائرها الشرعية على مراقبة الكاميرات والأجهزة اللاسلكية حيث قدمت الدورة العديد من الموضوعات المختصة بمجال مراقبة المنشآت والتعرف على أنظمة المراقبة الإلكترونية وخصائصها ومميزاتها الخاصة كما تدرب موظفو الأمن والسلامة على أنواع شبكات الاتصال اللاسلكية.

كما رعى مدير عام الشؤون الإدارية والمالية اختتام برنامج إدارة السلامة والصحة المهنية والقوانين الخاصة بأعمال الصحة والسلامة المهنية الذي قدم لمنسوبي إدارة الأمن والسلامة من مشرفين ومساعدين بالوزارة وقطاعاتها المختلفة من المحاكم وكتابات العدل في إدارة السلامة والصحة المهنية والقوانين الخاصة بأعمال الصحة والسلامة المهنية فيما يختص أعمال الأمن والسلامة وفحص مواقع العمل وكيفية وضع أولويات الفحص والمخالفات التي تخص هذا الجانب والسلامة الصناعية وحماية العنصر البشري وأنظمة الإطفاء والحرائق وأنواعها وإدارة الطواري وأزمات العمل ومعدات السلامة والوقاية الشخصية.

وهدفت الدورات التدريبية التي أقيمت بمشاركة 27 فرداً من منسوبي الأمن والسلامة في كل دورة إلى التدريب على إجراءات الحماية للمنشآت، والأساليب العلمية في التنبؤ بحوادث الأمن والسلامة، ورفع مفهوم الوعي الأمني وعوامل تحقيقه، وكيفية القيام بأعمال التفتيش على الأمن والسلامة، وكيفية إعداد نظم المعلومات في مجال الأمن والسلامة، وتصنيف الحوادث وأسبابها والإجراءات المتبعة لحماية المنشآت.

الجدير بالذكر أن وزارة العدل قدمت العديد من الدورات التدريبية في مجال الأمن والسلامة وذلك لرفع كفاءة منسوبي الأمن والسلامة العاملين بالدوائر الشرعية.