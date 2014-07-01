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روبي تدخل المستشفى بسبب بعوضة

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روبي تدخل المستشفى بسبب بعوضة روبي تدخل المستشفى بسبب بعوضة

الإثنين 30-06-2014 21:44

دخلت الفنانة روبي المستشفى، إثر تعرضها للدغة بعوضة سامّة في وجهها، أثناء وجودها بمنطقة "شبرامنت"، خلال تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد "سجن النساء". لكن روبي لم تُعِر الأمر اهتماماً حتّى فوجئت بتورّم في وجهها، أدّى إلى توقف التصوير، ثمّ نقلها إلى المستشفى، لتزورها بعدها والدتها وشقيقتها مريهان، حيث مكثت النجمة يومين، قبل أن تعود إلى المنزل.

وهذه الحادئة أدّت إلى تعطّل تصوير مسلسل "سجن النساء"، إذ جرى تغيير جدول التصوير لكي تتمكن مخرجة العمل كاملة أبو ذكرى من الانتهاء من تصويره في الموعد المُحدّد. وعادت روبي لتواصل تصوير مشاهدها في المسلسل، الذي يتبقّى لها فيه مشاهد قليلة، ستنتهي من تصويرها في غضون أيّام قليلة.

 

 

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