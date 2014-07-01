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بالفيديو: عشاء رومانسي يجمع أنجلينا جولي وبراد بيت

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الإثنين 30-06-2014 19:37

دائماً ما تخرج النجمة العالمية Angelina Jolie وخطيبها النجم Brad Pitt مع أطفالهما الستة كعائلة. لكن سهرة نهاية الأسبوع هذه المرة اقتصرت على الوالدين فقط.
فقد استمتع Angelina وBrad ليل السبت بعشاء رومانسي في مطعم "Ago" الإيطالي، الذي يملكه النجم Robert De Niro.
والتقطت عدسات كاميرات الباباراتزي صوراً للنجمين خلال خروجهما من المكان، يداً بيد، كأيّ عاشقين في موعدهما الأوّل.
يُذكر أنّ Angelina Jolie، التي احتفلت مؤخراً بعامها الـ39، تألقت كالعادة بفستان باللون الأسود، من تصميم Michael Kors، فيما كان Brad Pitt يرتدي الكاجوال.

 

 

 

 

 

 

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