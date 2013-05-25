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الدستور: أعضاء "تمرد" تعرضوا لمشادة كلامية من قبل أحد السلفيين

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الدستور: أعضاء "تمرد" تعرضوا لمشادة كلامية من قبل أحد السلفيين الدستور: أعضاء "تمرد" تعرضوا لمشادة كلامية من قبل أحد السلفيين

قال جمال فاضل عضو حزب الدستور بمحافظة أسوان، إن مشادة كلامية وقعت، مساء الجمعة، بين شخص سلفى وأعضاء حزب الدستور بكوم أمبو، بعد تعرضه لأعضاء الحملة، وظهور عدد من جماعة الإخوان المسلمين وسط الحملات ومهاجمتهم أثناء جمع توقيعات لحملة تمرد، وذلك لمنعهم من جمع التوقيعات خلال الفعاليات.

وأضاف فاضل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه قد تدخل بعض العقلاء من أهالى المدينة ونصحوا "السلفى" بالابتعاد عن مقر حملة تمرد حرصاً على عدم تصاعد الأمور.

يذكر أن حزب الدستور قد نظم حملة "تمرد" لجمع توقيعات سحب الثقة من الرئيس محمد مرسى، بمدينة كوم أمبو مساء اليوم، الجمعة، بالإضافة إلى عرض "داتا شو" لتوعية المواطنين بأهداف الحملة، بالتنسيق مع التيار الشعبى بكوم أمبو وحزب الشعب الديمقراطى.

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