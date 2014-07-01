بسبب رغدة أحلام عاتبة على نيشان

وجهت الفنانة الخليجية أحلام رداً قاسياً للفنانة رغدة، بعد أن هاجمت الأخيرة الشيخة موزة في أول حلقة من برنامج "ولا تحلم" التي عرضت يوم الأحد مع المقدم نيشان، حيث صرحت الفنانة السورية بأن الشيخة أهانتها وخدعتها عندما كانت تعمل معها كأحد أعضاء مجلس قطر، كما وصفت رغدة الشيخة موزة بـ"الشيطان" بقولها: "وجدنا "الشيطان إمرأة" وقطر تجسد في هذه المرأة".

وبعد الحلقة غردت أحلام على صفحتها الخاصة بموقع "تويتر"، معتبرةً أن الشيخة موزة هي خط أحمر، وقالت أن رغدة يجب أن تتعالج.

كما وجّهت أحلام رسالة إلى نيشان، تمنت عليه خلالها أن يستضيف أشخاص تضيف إلى البرنامج ولا تسيء له، وشددت أن الكلام عن الخليج وحكامه وشيوخه هو غبر مسموح.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"