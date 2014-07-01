شيرين لـ"سيدتي نت": لا أحبّ العزائم في رمضان

أكدت الفنانة شيرين عبد الوهاب في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" أنها لا تميل إلى العزائم في شهر رمضان بشكل خاص، موضحةً أنها تنتهز هذا الشهر حتى تجلس مع والدتها وبناتها مريم وهنا، لأنّها تكون مشغولة طوال أيّام العام، إمّا بتصوير فيديو كليبات الأغاني وإمّا بتسجيل ألبومات. ولكن شيرين أكّدت أنّ ابنتيها كانتا تذهبان إليها في بيروت برفقة شقيقها محمد، أو كانت هي تأتي إلى القاهرة، ولكن ليس بشكل مكثف. وأوضحت شيرين أنها تحاول التعويض لابنتيها عن فترات غيابها الطويلة.

وأضافت شيرين أنها تحب طهو الطعام بنفسها في الكثير من الأحيان، وتتقن تحضير وصفات جديدة غير تقليدية، مشيرة إلى أنّ أهم الوصفات التي تحضرها هي طاجن العكاوي والمسقعة.

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