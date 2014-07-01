سلافة معمار تطل على جمهورها بـ "بدلة رقص" أول أيام رمضان

في اليوم الأول من رمضان، ومع بداية عرض مسلسلها الجديد "قلم حمرة"، تعود الفنانة السورية سلافة معمار لتثبت أنها مثيرة للجدل من جديد، في مشهد سريع جداً لم يتجاوز الثواني .. ارتدت فيه "بدلة رقص".

معمار المعروفة بجرأتها وأدائها التمثيلي الاحترافي، ارتدت "بدلة رقص" زرقاء، وتمايلت بها قليلاً .. أو لبضعة ثوانٍ. لكن سلافة لم تطلّ بالتأكيد بشخصية "راقصة"، وإنّما بشخصيّة كاتبة تدعى "ورد"، وكانت خلال هذا المشهد تعبر عمّا كانت تميل إليه في صغرها، فتتخيل نفسها راقصة شرقية تارةً.. وراقصة "تانجو" ببدلة سوداء وحمراء تارةً أخرى، ومرة عازفة كمان أو مراسلة حربية، في إشارة إلى فرادة الشخصية، والإغراق في تفاصيل الأنوثة والقوة معاً.

وهناك مشاهد عامة لسلافة، منها ما هي ضمن الشارع، أو مع ابنها أو صديقاتها، ومشاهد أخرى ضمن زنزانة منفردة، تحفر فيها الشخصية اسمها، بأظافرها النسائية الناعمة، على حيطان السجن، كي تضمن أنّ الحيطان لن تنسى اسمها، مثلما قد يحدث مع العديد من المعتقلين، وتحاول مراراً وتكراراً استذكار تاريخ اعتقالها من الشارع.

إذاً تطلّ معمار بشخصية جدليّة، ربما تعيد إليها الضوء من جديد، بعد أن خفَتَ نجمها العام الماضي في مسلسل "سنعود بعد قليل"، حيث قدّمت فيه شخصية عادية، تستطيع أي ممثلة القيام بها، أما في "قلم حمرة" الذي يخرجه حاتم علي فتلعب شخصية الكاتبة المثقفة، التي لا تخلو يومياتها من الغموض.

ويبدو ذكاء كاتبة العمل السيناريست السورية يمّ مشهدي واضحاً جداً في العمل؛ هذه الكاتبة التي تعتمد في حواراتها على كلّ ما هو حقيقي وقريب من الشارع، من دون أيّ ترقيع أو تجميل. وفي بداية الحلقة، تطرح يمّ تساؤلات على لسان شخصية "ورد" حول مجموعة من الشؤون الحياتية كجدليّة موضوع الزواج والحب، ثمّ تعود الكاتبة يمّ لتلتقط المشاهد في عقر دارها، وتقول لها على لسان الشخصية.. "لماذا لم تغيّر المحطة عن هذا المسلسل لحدّ اللحظة؟!، أو حتّى بإمكانك أن تطفئ التّلفاز".

وبسلاسة متناهية تنسف كاتبة العمل كلّ التقاليد البالية في المجتمعات التي تعتبر الطلاق عيباً اجتماعياً، لتعتبره هي حلاً ذكياً وسريعاً لإنهاء حياة زوجية مملة أو قاتلة، وتذهب إلى ما هو أبعد من ذلك فتطرح تساؤلات حول الزواج ومدى جدواه بعد الحبّ.

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