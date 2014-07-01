هل تحجّبت الفنانة أحلام؟

كما في كلّ عام خلال شهر رمضان، استبدلت الفنانة أحلام صورتها على صفحتها الخاصّة بموقع "تويتر" بصورة أخرى لها، وهي ترتدي الحجاب الأسود، وكتبت في إحدى تغريداتها: "تعوّدت في كلّ عام على أن أقوم بعمل خاص برمضان، كعمل حملة حفظ سورة الملك، وتكلّمنا عن الأنبياء. وهذا العام سأقوم بحملة ريتويت لسيّدات بيت النبوة".

ونشرت الفنانة تغريدة أخرى تتضمن طريقة سهلة لختم القرآن الكريم، ودعت "الفانز" إلى نشرها.

وبعد هذه التغريدات، تلقّت أحلام الكثير من التغريدات المهنئة بحلول الشهر الفضيل وبلبسها الحجاب، من بينها تغريدة، كتب فيها: "يا زينك بالحجاب يا ملكة"، بينما جاء في أخرى: "يا قلبي وإنتي بخير وصحة وسلامة الله يعيده علينا وعليك يارب". وكتب شخص آخر لأحلام، اسمه "مستر" أحمد: "يا ملكة عمرك غسّلتي صحون البيت مثل بناتنا ولا لا؟".

وفي المقابل، يسأل كثيرون إن كانت أحلام ستطلّ على الشاشة في رمضان، وهي ترتدي الحجاب، إذا قرّرت أن تكون لها إطلالة رمضانية في هذا العام، أو لعلها ستطلّ من دونه، كما فعلت العام الماضي، عندما استقبلها نيشان وهي مكشوفة الرأس، حيث اعتبر البعض أن من يرتدي الحجاب في رمضان، يفعل ذلك في كلّ الأوقات والمناسبات ولا يكتفِ بنشر الصور بالحجاب على مواقع التواصل الاجتماعي.

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