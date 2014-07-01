المغربيّة باللحم

المقادير

للحم:

5 أكواب من الماء، لسلق اللحم

250 غرام من لحم الموزات الغنم

باقة عطريّة

للمغربيّة:

نصف كوب من الزبدة

150 غرام من البصل (الكويزات)

3 أكواب من المغربيّة الخضراء

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقتان كبيرتان من الكراوية

ملعقة كبيرة من القرفة

كوب من الحمّص المسلوق

للصلصة:

10 ملاعق كبيرة من الدقيق

10 ملاعق كبيرة من الزبدة

رشّة من الملح

رشّة من الكراوية

رشّة من القرفة

طريقة التحضير

1 لإعداد اللحم: يُسكب الماء في قدر توضع على نار متوسّطة، ثم يُضاف لحم الموزات الغنم والباقة العطريّة، ويُسلق اللحم جيّداً. يُرفع من النار، ويصفّى ماء السلق، ويوضع على حدة.

2 لإعداد المغربيّة: تُضاف الزبدة إلى قدر ثانية توضع على نار متوسّطة، ويُقلى البصل فيها حتى يشقرّ لونه. يُسكب ماء سلق اللحم فوق البصل، ويُسلق فيه جيّداً. ثم، يُضاف القليل من الزبدة أو السمن إلى قدر ثالثة توضع على نار متوسّطة، وتُقلى المغربية قليلاً فيها، مع نثر الملح والكراوية والقرفة عليها، لتوضع بعدها في قدر البصل، مع الحمّص المسلوق. ويُترك هذا الخليط على نار متوسّطة، حتى نضوج حبّات المغربيّة.

3 لإعداد الصلصة: تُضاف الزبدة في مقلاة توضع على نار متوسّطة، ويُقلى الدقيق، حتى يختلط بها، ثم يُسكب القليل من ماء سلق اللحم، ويُنثر كلّ من الملح والكراوية والقرفة، وتُغلى هذه الصلصة جيّداً.

4 طريقة التقديم: تقدّم المغربيّة ساخنة، وتزيّن بشرائح لحم الموزات الغنم، وإلى جانبها الصلصة.