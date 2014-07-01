الكرابيج مع الناطف

المقادير

للعجينة:

5 أكواب (كيلوغرام) من السميد الناعم

كوب من السكّر

كوبان من السمن

ملعقتان كبيرتان من الخميرة

3 أكواب من الحليب السائل

كوب من الفستق الحلبي المفروم، للتزيين

نصف كوب من زهر الليمون، للتزيين

لحشو الفستق:

كوبان ونصف الكوب من الفستق الحلبي المفروم

كوب من السكّر

نصف كوب من القطر الجاهز

للناطف:

بياض 8 بيضات

كوب ونصف الكوب من القطر الساخن

طريقة التحضير

1 لإعداد العجينة: يُضاف، إلى قدر كبيرة، كلّ من السميد الناعم والسكّر والسمن والخميرة، مع الخلط جيّداً. ثم، يُسكب الحليب السائل، مع الخلط جيّداً. تُترك هذه

العجينة في مكان دافئ، حتى ترتاح.

2 لإعداد حشو الفستق: يُخلط الفستق الحلبي المفروم مع السكّر والقطر، إلى حين الحصول على حشو متماسك. تُشكّل العجينة على شكل أصابع، تُحشى بحشو الفستق، ثم توضع في الصينيّة، وتُدخل إلى الفرن لمدة لا تقلّ عن 20 دقيقة، أو حتى يصبح لونها ذهبيّاً.

3 لإعداد الناطف: يُخلط بياض البيض مع القطر الساخن في الخلاط الكهربائي، بغية الحصول على رغوة متماسكة بيضاء.

4 طريقة التقديم: تُقدّم "الكرابيج" باردة، وإلى جانبها الناطف.ويُزيّن هذا الطبق بالفستق الحلبي المفروم وزهر الليمون.