السمبوسك بالفلفل المشوي والجبن

المقادير

للعجينة:

4 أكواب من الدقيق

رشّة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من "البايكينغ باودر"

نصف ملعقة صغيرة من "البايكينغ صودا"

رشّة من الفلفل الطازج

فنجان صغير من زيت الزيتون

كوب ونصف الكوب من الماء الدافئ

للحشو:

حبّة من الفلفل الأصفر

حبّة من الفلفل الأخضر

حبّة من الفلفل الأحمر

كوب من الجبن الرومي المفروم فرماً خشناً

ملعقة صغيرة من البقدونس المفروم

طريقة التحضير

1 لإعداد العجينة: يُخلط كلّ من الدقيق والملح و"البايكينغ باودر" و"البايكينغ صودا" والفلفل الطازج، جيّداً. ثم، يسكب الزيت والماء الدافئ تدريجيّاً. وتُترك هذه العجينة في مكان دافئ، لـ30 دقيقة.

2 لإعداد الحشو: تُدهن حبّات الفلفل بالقليل من زيت الزيتون، ويُنثر الملح عليها، ثم تُخبز في داخل صينيّة توضع في فرن ساخن، حتى تحترق قشرتها الخارجيّة. تُترك جانباً بعدها، حتى تبرد تماماً.

3 تُقشّر حبّات الفلفل، وتُقطّع إلى شرائح كبيرة، تُصفّى جيّداً، حتى يتمّ التخلص من الماء الخارج منها. وتقطّع من جديد إلى قطع صغيرة، تُخلط بعدها مع الجبن والبقدونس المفروم.

4 تُقسّم العجينة إلى دوائر صغيرة، يُفرد كلّ منها بواسطة النشّابة، على سطح الطاولة المنثور الدقيق عليها. ويوضع مقدار من الحشو في منتصف كلّ دائرة منها، ثم تقفل جيّداً. تُقلى في قدر تحتوي على زيت غزير ساخن، حتى تصبح ذهبيّة اللون.

نصائح إضافية

_ توضع شرائح الفلفل، بعد أن تُفرغ من دواخلها، على ورق المطبخ النظيف، بغية التخلّص من الماء تماماً، ليسهل قفل العجين.

_ تُخلط ملعقة صغيرة من الدقيق مع ملعقة من الماء في كأس، تغمس الفرشاة فيها، وتستعمل لقفل أطراف العجين.

_ يمكن حفظ دوائر العجين المحشوّة في الثلاجة، لقليها عند الرغبة.