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شوربة الدجاج بالمعكرونة

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شوربة الدجاج بالمعكرونة شوربة الدجاج بالمعكرونة

الإثنين 30-06-2014 23:15

1 كيلو جرام من الدجاج بدون عظم
 3 ملاعق كبيرة صويا صوص 
4  كوب من مرق الدجاج

ملعقة كبيرة من الزنجبيل

 350 جرام معكرونة سباجتي 
 1 ملعقة صغيرة ملح
 

طريقة التحضير

1. يقطع الدجاج الى قطع صغيرة على شكل مكعبات
2. يوضع مرق الدجاج وقطع الدجاج والزنجبيل المفروم والملح وصلصة الصويا في وعاء كبير حتى يغلي ويغطى الوعاء وتحفف النار ويتابع الطهو مدة ساعة واحدة حتى ينضج الدجاج
3. يغلى الماء وتضاف إليه المعكرونة وتترك لمده 5 دقائق وترفع المكرونة وتغسل وتصفى
4. تضاف المعكرونة إلى مرق الدجاج وتقلب حتى تمتزج مع المحتويات وتترك لمدة 5 دقائق وتقدم ساخنة

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