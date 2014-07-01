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Coach تفتتح متجرها الجديد في مجمّع بانوراما

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Coach تفتتح متجرها الجديد في مجمّع بانوراما Coach تفتتح متجرها الجديد في مجمّع بانوراما

الثلاثاء 01-07-2014 00:07

بيروت- سيدتي نت

أعلنت شركة كوتش Coach عن إفتتاح فرعها الجديد في مجمع بانوراما للمستلزمات الرجالية والنسائية حيث ولأول مرة يقدم تجربة شرائية منفصلة للجنسين في مكان واحد. قامت كوتش بتحويل مساحة٢١٣٠ متراً مربعاً إلى تجربة شرائية جديدة ومطوّرة لتواكب تحول كوتش إلى علامة تُعنى بأسلوب حياة عالمي. تحمل واجهة المكان علامة كوتش المميزة C مكونة من لوحات زجاجية ملوّنة ويتكوّن التصميم الداخلي من مزيج من قطع الأثاث البيضاء الناصعة والحواشي الفضية اللامعة. بالإضافة إلى أن القسم الرجالي يتضمن عناصر جمالية وقطع أثاث مستلهمة من متجر بليكر ستريت في مدينة نيويورك وعناصره الصناعية. يحتوي المتجر الجديد على قسم نسائي يعكس أسلوب حياة معبّر ويشمل الحقائب والمصنوعات الجلدية والأحذية والملابس والمجوهرات والساعات والعطور والنظارات. كما سيحتوي الجزء الخاص بالأحذية والمصنوعات الجلدية على صالون لتجربتها للحصول على تجربة شرائية فخمة وفريدة من نوعها. كما سيوفر القسم الرجالي تشكيلة كبيرة من الحقائب والملابس والمصنوعات الجلدية والنظارات.

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