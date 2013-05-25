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دراسة: صغر حجم المخ سبب الصداع النصفى المتكرر

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دراسة: صغر حجم المخ سبب الصداع النصفى المتكرر دراسة: صغر حجم المخ سبب الصداع النصفى المتكرر

توصلت دراسة طبية إلى أن معاناة البعض من حالات اكتئاب ونوبات متكررة من الصداع النصفى قد يعنى ذلك معاناتهم من صغر حجم المخ.

كانت الأبحاث الطبية السابقة قد أشارت إلى أن الأشخاص الذين يواجهون نوبات متكررة من الصداع النصفى معرضون للإصابة بالاكتئاب إلا أن العلماء يسعون من خلال هذه الدراسة الحديثة لتحليل العلاقة بين الصداع النصفى والاكتئاب.

وعلاقته بحجم المخ حيث لوحظ تراجع فى حجم المخ بمعدل 2% بين هؤلاء المرضى إلا أن هناك حاجة ملحة لإجراء المزيد من الأبحاث حول ما إذا كان هذا التراجع فى حجم المخ يشكل أهمية أو له آثار جانبية على صحة المرضى.

ويرى الباحثون أنه قد يكون هناك تفسير منطقى لمثل هذه الحالة قد يرجع إلى العامل الوراثى المحدد فى بعض الأحيان لحجم مخ مريض الذى تصاحبه نوبات الصداع النصفى.

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