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إطلاق خدمة التبرّع الإلكتروني عبر بوابة إمارات الخير

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إطلاق خدمة التبرّع الإلكتروني عبر بوابة إمارات الخير إطلاق خدمة التبرّع الإلكتروني عبر بوابة إمارات الخير

أعلنت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال عن إطلاق خدمة التبرع الإلكتروني لها عبر مشروع بوابة إمارات الخير www.ecp.ae، التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، والمتوفرة كذلك عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.dfwac.ae، وعبر تطبيق الهواتف الذكية «Emirates Charity»، اعتباراً من بداية شهر رمضان المبارك، وذلك تسهيلاً على المتبرعين الراغبين في دعم جهود المؤسسة الرامية لمكافحة ظواهر العنف الأسري والاتجار بالبشر، كما تأتي في إطار خطة المؤسسة للتحول الإلكتروني وتقديم الخدمات الذكية.

وقالت عفراء البسطي، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، إن الخدمة الجديدة تتيح للجمهور بمختلف فئاته تقديم تبرعاتهم للمؤسسة عن طريق الدفع بالبطاقات الائتمانية، وذلك عبر تطبيقات الهواتف المتحركة بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني، من خلال خطوات بسيطة.

وتوجهت البسطي بخالص الشكر لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري والقائمين على مشروع بوابة إمارات الخير، على جهودهم لتوفير الخدمة للجمهور مع حلول شهر رمضان المبارك، لتتيح لهم انتهاز فرصة هذا الشهر الفضيل الذي يضاعف فيه الأجر لكل فاعل خير، في تقديم دعمهم لرسم البسمة على وجوه العديد من ضحايا العنف من النساء والأطفال الذين تستقبلهم المؤسسة.

وأكدت البسطي أن الوصول إلى مجتمع خالٍ من العنف هو مسؤولية يشترك في تحملها جميع أفراد المجتمع والجهات المعنية بهذه القضية.

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