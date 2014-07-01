المزينة يترأس الاجتماع الدوري لمجلس الشرطة الإداري

ترأس اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، الاجتماع الدوري لمجلس الشرطة الإداري، بحضور أعضاء المجلس اللواء محمد سعيد المري مدير الإدارة العامة لخدمة المجتمع، واللواء محمد سعيد بخيت مدير الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، واللواء أحمد حمدان بن دلموك مدير الإدارة العامة للتدريب، والعميد طيار أنس عبدالرحمن المطروشي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والعميد عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعميد المهندس كامل بطي السويدي ، مدير الإدارة العامة للعمليات، والعميد علي محمد الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، والعميد الدكتور محمد ناصر الرزوقي نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون المراكز والمخافر، والدكتور محمد مراد عبدالله مدير مركز دعم القرار ومديري الإدارات العامة بشرطة دبي. وأكد اللواء خميس المزينة أن القيادة العامة لشرطة دبي، حريصة دائما على الوصول إلى التميز والريادة بأعلى معايير الجودة العالمية، لتتماشى مع الأهداف الاستراتيجية المنشودة، ولكي تظل مثالاً يحتذى به على المستوى الحكومي والاتحادي والعالمي في الأداء المؤسسي، والحرص على تحقيق مبدأ الشراكة مع جميع القطاعات، وجعلهم جزءاً لا يتجزأ في عملية تحقيق الأمن والاستقرار، مما يساهم في توفير الطمأنينة لمختلف شرائح وقطاعات المجتمع في هذا الوطن المعطاء، والسعي المتواصل لتقديم خدمات متميزة وتطويرها وتحويلها إلى خدمات ذكية تلبي طموحات موظفي شرطة دبي والعملاء، مضيفا أن شرطة دبي كانت من الدوائر الحكومية الأولى التي بدأت بالتحول إلى الأنظمة التكنولوجية، مواكبة سرعة التطور التقني في جميع القطاعات الأمنية.

مقترحات

وناقش الحضور المقترحات الواردة من الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات والإدارة العامة للمؤسسات العقابية والاصلاحية، والإدارة العامة للجودة الشاملة بخصوص نسبة تنفيذ قرارات المجلس خلال الربع الاول من العام الجاري التي وصلت إلى 100 %، وبحث إمكانات تحويلها إلى خطط وبرامج تنفيذية وفقاً للخطة الاستراتيجية لشرطة دبي حتى عام 2015، كما ناقش الحضور آخر المستجدات وجملة من المواضيع المتعلقة بسير عمل الإدارات العامة، بالإضافة إلى التطرق لآليات تحسين مستوى الخدمات وتطويرها والإسراع في تقديمها.