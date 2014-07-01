استرجاع مجوهرات مسروقة بـ6 ملايين درهم

دبي ــ وائل نعيم أشاد اللواء خبير خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي بفريق العمل الذي يضم ثلاث إدارات من الإدارات العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وضابطاً من وزارة الداخلية، لنجاحهم في استرداد مجوهرات بقيمة 6 ملايين درهم من أوكرانيا، لافتاً إلى أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لديها من الضباط الخبراء الذين يستطيعون فك لغز أية جريمة في وقت قصير للغاية، ولهم علاقات واسعة في معظم دول العالم.

وأوضح أن فريق العمل الذي يضم ضباطاً من البحث الجنائي، والملاحقة الجنائية، وإدارة ملاحقة المطلوبين «الإنتربول» في شرطة دبي، وضابط من الداخلية تمكنوا من التواصل مع السلطات الأوكرانية على مدار عام كامل منذ فرار المتهمين، وألقي القبض عليهما وقدما للعدالة في أوكرانيا، وأسفرت المتابعة المتواصلة عن استرداد كامل المجوهرات المسروقة والعودة بها إلى دبي.

بلاغات

وحول تفاصيل القضية قال اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، إنها تعود إلى نحو العام عندما ارتكبت عدة جرائم لسرقات فلل وشقق بأسلوب إجرامي واحد عن طريق كسر الأبواب، في وقت قصير للغاية، وبعضها لم ترد بشأنه بلاغات إلا بعد تمكن المجرمين من الهرب خارج الدولة.

ولفت إلى أنه تم تشكيل فريق عمل من رجال البحث الجنائي تمكنوا من من فك لغز السرقات والتوصل إلى هوية المتهمين، أحدهما تركي والآخر من أذربيجاني، وتبين من خلال عمليات البحث والتحري هروبهما إلى أوكرانيا، وتم على الفور التواصل مع السلطات الأوكرانية، وألقي القبض عليهما، وبحوزتهما حصيلة السرقات المرتكبة.

وبين أنه من خلال بلاغات الضحايا وأوصاف المسروقات تم إرسال صور تلك المسروقات إلى السلطات الأوكرانية التي أكدت بدورها أنها هي فعلياً التي كانت بحوزة المتهمين، وبناءً عليه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية من أجل استردادهما، إلا أن السلطات الأوكرانية قامت بإحالتهما للمحاكمة لديها منذ أبريل العام الماضي، مؤكداً أن أنه طوال تلك الفترة كان ضباط الإدارة على تواصل مع السلطات الأوكرانية لاسترداد المسروقات، إلى أن تم الأسبوع الماضي سفر ثلاثة ضباط من إدارات البحث الجنائي والملاحقة الجنائية، وإنتربول دبي، وضابط من وزارة الداخلية لاسترداد المجوهرات، حتى وصلوا بها فعليا أواخر الأسبوع الماضي.