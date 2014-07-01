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أمين المدينة يشيد بجهود الرئيس العام للسياحة والآثار

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أمين المدينة يشيد بجهود الرئيس العام للسياحة والآثار أمين المدينة يشيد بجهود الرئيس العام للسياحة والآثار

    عبر أمين منطقة المدينة المنورة الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في مناسبة إعلان سموه اعتماد تسجيل منطقة جدة التاريخية في قائمة التراث العالمي بعد موافقة لجنة التراث العالمي على تسجيلها خلال اجتماع اللجنة التابعة لليونسكو في دورتها الثامنة والثلاثين المنعقدة حاليا في قطر.

واشاد الأمين بالجهود المبذولة من الهيئة العامة للسياحة والآثار ونهجها المتبع برئاسة سموه الكريم في العمل بشراكة مؤسسية متكاملة مع مختلف القطاعات المعنية بالتاريخ الحضاري في كل مناطق المملكة. وهذا التسجيل الثالث لموقع تاريخي بعد ان أثمرت الجهود السابقة بفضل الله وتوفيقه عن تسجيل موقعي مدائن صالح ومدينة الدرعية ضمن قائمة التراث العالمي.

وهذا الاعتراف الدولي هو نجاح يليه - بعون الله تعالى - نجاحات أخرى في منظومة البرامج والمشاريع الموجهة لتطوير مواقع التراث الوطني ضمن مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري للمملكة.

وبين الدكتور خالد أن المواقع الحضارية المنتشرة في أرجاء الوطن الغالي هي ثروة غنية بأبعادها التاريخية والمعرفية وقيمة مضافة تضع المملكة ضمن منظومة أفضل وجهات التراث الثقافي العالمي.

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