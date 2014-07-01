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الحملة الوطنية السعودية تحث على دفع زكاة الأموال إلى اللاجئين السوريين

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    وجهت الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سورية المواطنين والمقيمين بدفع زكاة أموالهم في رمضان إلى اللاجئين السوريين عن طريق لجان الحملة وحساباتها البنكية والرسائل النصية عبر شركات الاتصالات الثلاث التي تعود ريعها بالكامل لصالح الحملة.

واستندت الحملة الوطنية في دعوتها إلى فتوى مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ والتي تجيز إخراج الزكاة للشعب السوري جراء ما يعانيه من ظلم وفتن حولت بلادهم المنتجة إلى بلاد فقيرة مدمرة.

أوضح ذلك المدير التنفيذي للحملة الوطنية لنصرة الأشقاء السوريين مبارك البكر مؤكداً أن فتوى سماحة المفتي واضحة وصريحة في أن إخراج الزكاة للشعب السوري أمر مطلوب، داعياً الله أن يكون في محله فهو إنقاذ لهم من الهلاك والفقر والجوع والتشرد وهدم البيوت، كما إن الشعب السوري أصبح شعباً معزولاً وهو في الأصل شعب مناضل ومنتج فبعد أن كانت أرضه تنتج وتصنع، أصبح الآن شعباً فقيراً دمروا أرضه وهدموا مصانعه وأحرقوا مزارعه، وأصبح أعزل، لذا فإن سماحته أكد على أن دفع الزكاة لهم أولى من غيرهم لأنهم بقربنا وأهلنا وإخواننا ونرجو أن يكون دفع الزكاة في هذا السبيل خيراً.

وبيّن البكر أن إدارة الحملة في سبيل هذا دشنت هاشتاق خاص بحث المواطنين والمقيمين على أداء الزكاة للاجئين السوريين وهو(#زكاتي_في_رمضان_للاجئين_السوريين) داعياً الجميع للتفاعل مع الهاشتاق والتضامن معه سواء عن طريق دفع الزكاة عبر الجهات الرسمية أو التضامن المعنوي وحث الآخرين على ذلك والدعوة له في كل مكان وموقع لما عرف عن الشعب السعودي بحبه لأداء الخير.

وأكد أن التبرع النقدي في حساب الحملة متاحاً للمواطنين والمقيمين وذلك عبر الحساب البنكي المخصص لذلك في البنك الأهلي التجاري رقم: SA 231 00000 201 88888 000100، فيما تستقبل التبرعات العينية عبر مستودعاتها المركزية في كل من الرياض وجدة والقصيم، أو عن طريق الرسائل النصية على الرقم الموحد لشركات الاتصالات الثلاث العاملة بالمملكة عبر الرقم 5565، حيث يمكن إرسال الرقم 1 للتبرع ب 10 ريالات والرقم 2 للتبرع ب 20 ريالاً، والرقم 3 للتبرع ب 30 ريالاً.

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