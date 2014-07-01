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مدير جامعة الإمام يزور صيفي معهد البدائع

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مدير جامعة الإمام يزور صيفي معهد البدائع مدير جامعة الإمام يزور صيفي معهد البدائع
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الدكتور سليمان أبا الخيل في صورة جماعية مع أعضاء النادي

البدائع - محمد النفيسة

    قام الدكتور سليمان أبا الخيل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ووكيله الدكتور إبراهيم الميمن مدير شؤون المعاهد العلمية، بزيارة النادي الصيفي في المعهد العلمي بمحافظة البدائع وكان في استقباله مدير المعهد العلمي صالح المقبل ومديرو المعهد السابقون وعدد من أعيان وأهالي المحافظة وتابع الدكتور أبا الخيل عرضاً لفعاليات النادي الصيفي والأنشطة المقامة فيه واستعراضاً لمهارات الطلاب الموهوبين وقام بجولة اطلع خلالها على الأنشطة والفعاليات والبرامج اليومية المقامة في النادي وقد أشاد د. أبا الخيل بالتنظيم الجيد والفعاليات المتنوعة والمتابعة والإشراف من قبل المسؤولين، شاكراً هذه المجموعات من الأشبال ومؤكداً على دعمهم بكل ما من شأنه رفعة مستواهم المعرفي والمهاري ليكون عوناً لهم في خدمة دينهم ووطنهم.

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