صبري عن انضمامه للزمالك: لا أعلم ولكني أتمنى

نفى أحمد صبري جناح حرس الحدود أن يكون لديه معلومة رسمية بشأن إنهاء انضمامه للزمالك.

وكان مرتضى منصور قد أعلن حصوله على موافقة الأمانة العامة للقوات المسلحة بضم الرباعي أحمد صبري، أيمن حفني، ويليام جيبور، باسم مرسي التابعين لأندية حرس الحدود، طلائع الجيش والإنتاج الحربي.

وقال صبري لـFilGoal.com في وقت مبكر الثلاثاء: "علمت من بعض المقربين أمر الأمانة العامة والموافقة، ولكن لم يحدثني أحد بشكل رسمي".

وأضاف "حتى الآن لا أعلم شيء بشكل أكيد ورسمي .. ولكني أتمنى وأحلم بالانضمام للزمالك".

وتابع "اللعب للزمالك حلم طالما راودني كثيرا، وأتمنى إنهاء الصفقة".