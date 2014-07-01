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الجيش الاسرائيلي يفجر منزلين بالخليل يعودان لمتهمين بقتل المستوطنين الثلاثة

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الجيش الاسرائيلي يفجر منزلين بالخليل يعودان لمتهمين بقتل المستوطنين الثلاثة الجيش الاسرائيلي يفجر منزلين بالخليل يعودان لمتهمين بقتل المستوطنين الثلاثة

قامت قوات الاحتلال الاسرائيلية بتفجير منزلين بمحافظة الخليل (جنوب الضفة الغربية) يعودان لعائلة سعدي القواسمي و عامر ابو عيشة، في منطقة رأس جورة بالقرب من دائرة السير شمال المدينة ، و التي تقول اسرائيل انهم متهمون بخطف و قتل المستوطنين الثلاثة.

وتشهد مدينة الخليل حاليا اجواء متوترة بعد العثور علي جثث المستوطنين الثلاثة الذين اختفت آثارهم ليل ١٢ يونيو ، حيث هاجم جنود الاحتلال عدة مناطق بالمحافظة ، واعتقلوا مواطنين وأصابوا عددا آخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

كما قام المستوطنون الموجودون وسط مدينة الخليل، وتحت حماية قوات الاحتلال، بالاعتداء على مواطنين وصحفيين ، كما رشقوا منازل مواطنين بالحجارة ، في حين جاب مئات مستوطنون عدة مناطق واتجهوا بمسيرة صوب الحرم الإبراهيمي وسط الخليل مرددين هتافات تطالب بالانتقام من الفلسطينين لمقتل ثلاث من شبابهم .

وكانت قوات الاحتلال قد أعلنت – فور العثور مساء اليوم الاثنين على جثث المستوطنين الثلاثة في منطقة “أرنبة” بمدينة حلحول شمال الخليل – عن المنطقة منطقة عسكرية مغلقة و منعت دخول اي احد اليها بما فيهم وسائل الاعلام.
> أ ش أ

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