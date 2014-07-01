الجيش الاسرائيلي يفجر منزلين بالخليل يعودان لمتهمين بقتل المستوطنين الثلاثة

قامت قوات الاحتلال الاسرائيلية بتفجير منزلين بمحافظة الخليل (جنوب الضفة الغربية) يعودان لعائلة سعدي القواسمي و عامر ابو عيشة، في منطقة رأس جورة بالقرب من دائرة السير شمال المدينة ، و التي تقول اسرائيل انهم متهمون بخطف و قتل المستوطنين الثلاثة.

وتشهد مدينة الخليل حاليا اجواء متوترة بعد العثور علي جثث المستوطنين الثلاثة الذين اختفت آثارهم ليل ١٢ يونيو ، حيث هاجم جنود الاحتلال عدة مناطق بالمحافظة ، واعتقلوا مواطنين وأصابوا عددا آخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

كما قام المستوطنون الموجودون وسط مدينة الخليل، وتحت حماية قوات الاحتلال، بالاعتداء على مواطنين وصحفيين ، كما رشقوا منازل مواطنين بالحجارة ، في حين جاب مئات مستوطنون عدة مناطق واتجهوا بمسيرة صوب الحرم الإبراهيمي وسط الخليل مرددين هتافات تطالب بالانتقام من الفلسطينين لمقتل ثلاث من شبابهم .

وكانت قوات الاحتلال قد أعلنت – فور العثور مساء اليوم الاثنين على جثث المستوطنين الثلاثة في منطقة “أرنبة” بمدينة حلحول شمال الخليل – عن المنطقة منطقة عسكرية مغلقة و منعت دخول اي احد اليها بما فيهم وسائل الاعلام.

> أ ش أ