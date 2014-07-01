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بالصور .. أسوان تحتفل بعيد الثورة الأول بإتمام المصالحة بين الهلايل والدابودية

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بالصور .. أسوان تحتفل بعيد الثورة الأول بإتمام المصالحة بين الهلايل والدابودية بالصور .. أسوان تحتفل بعيد الثورة الأول بإتمام المصالحة بين الهلايل والدابودية

احتفلت أسوان اليوم بالذكرى الاولى لثورة 30 يونية بشكل خاص بإنهاء الخصومة الثأرية بين قبيلتى الهلايل والدابودية وإتمام الصلح النهائى بين القبيلتين وانهاء الصراع الدموى والذى راح ضحيته 28 شخص وخلال كلمته فى مؤتمر الصلح .

طالب اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان  بالاعتذار لكل سيدة أو فتاة أو طفل أو شيخ كبير واجه الترويع والخوف من هول الأحداث المؤسفة بين القبيلتين ، وخاصة أن ما حدث يتعارض مع ما توارثه أهل أسوان من أجدادهم علي مر التاريخ من الطيبة والسماحة والبشاشة والتماسك والعفو والكرم.

واضاف يسري :” انه من حسن الطالع ان يتصادف يوم المصالحة مع احتفالنا بالعيد الاول لثورة 30 يونيه ” .

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