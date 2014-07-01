مديرية أمن الإسكندرية ترفع استعدادتها الأمنية ليوم 3 يوليو

عقد اللواء أمين عزالدين – مساعد الوزير لأمن الإسكندرية اجتماعا موسعاً ضم السادة قيادات مديرية الأمن و الأدارة العامة للأمن المركزى والأمن الوطنى و الأمن العام و ممثل عن ” المنطقة الشمالية العسكرية ” وذلك لوضع خطة شاملة لتأمين الميادين والمنشآت خلال الأحتفال بذكرى يوم 3يوليو، حيث تم التشديد على ضرورة التعامل بحزم مع أى محاولات لإشاعة الفوضى بالشوارع.

حيث تقرر خلال الاجتماع التعامل وفقاً للقانون لصد أى محاولة للاعتداء على المنشآت الهامة والحيوية والشرطية وذلك وفقاً لخطة وزارة الداخلية فى تأمين المنشأت بتسليح كافة المنشأت الشرطية بالأسلحة الثقيلة، كما تم الاتفاق على إنشاء غرفة عمليات بالمديرية لتلقى البلاغات والتعامل الفوري معها من خلال التنسيق مع المنطقة الشمالية العسكرية و القوات البحرية بتوجيه الأقوال الأمنية المتمركزة بعدد من المناطق فى الوقت المناسب بالأضافة إلى الأنتشار المكثف لمجموعات الأنتشار السريع و المتمركزة بكافة الميادين والمجهزة بأحدث الأسلحة والمدربة للتعامل الفورى مع أعمال الشغب والتأكد من جاهزيتها للتعامل مع كافة اشكال الخروج عن القانون بكل حزم وحسم.

كما أكد على نشر قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات بالميادين والشوارع الرئيسية مستخدمين الكلاب البوليسية للكشف عن المفرقعات مع تطبيق أحدث الأساليب العلمية فى التعامل مع الأجسام المشتبه فيها ولمواجهة أية تفجيرات إرهابية قد تحدث ومراقبة تلك الميادين والشوارع من خلال تزويد عدد الكاميرات لمتابعة الحالة الأمنية بتلك الميادين كما وجه شرطة المرافق لرفع جميع الأشغالات فى محيط الأماكن والميادين والتنسيق مع إدارة المرور بعمل خطة للأنتشار بأماكن التجمعات لعمل تحويلات مرورية وسحب الكثافات مع الأستعداد لتسهيل مأمورية سيارات الحماية المدنية والأسعاف لمواجهة أى ظرف طارئ لا قدر الله، فضلاً عن قيام الأكمنة الحدودية بدورها فى تأمين مداخل ومخارج المدينة من خلال نشر الأكمنة الثابتة والمتحركة بالطرق السريعة والصحراوية لمنع دخول أى عناصر إجرامية مع الأستعداد لتطبيق خطة غلق المدينة.

كما شدد على تكثيف التواجد بالمنشآت الشرطية والتعامل الفورى مع أى محاولات للاعتداء عليها من قبل مثيرى الشغب .

حيث وجه إدارة البحث الجنائى لتوزيع خدماتها السرية وتوسيع دائرة الأشتباه الجنائى والسياسي من خلال التنسيق مع حارسى العقارات وإدارات الفنادق لمتابعة مستأجرى الشقق المفروشة والوحدات الفندقية ومتابعة المترددين على الميادين العامة وإعتلاء أسطح العقارات المطلة على تلك الميادين.

كما وجه الأقوال الأمنية المتواجدة بدائرة كل قسم والمكونة من مجموعات الأمن المركزى ورجال المباحث الجنائية و بالأشتراك مع القوات المسلحة والمكلفة بمتابعة الحالة الأمنية بالمرور الدائم والمستمر بأنحاء المدينة والتعامل بكل حزم وحسم مع كافة أشكال الخروج عن القانون.

حيث أكد على تواجد جميع المستويات الأشرافية والقيادية ميدانياً لمتابعة تنفيذ الخطة الأمنية بكل دقة.