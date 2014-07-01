رئيس نيجيريا: هجمات بوكو حرام علي الكنائس تشعل العنف الطائفي

أكد الرئيس النيجيري جودلاك جوناثان أن الهجمات التي شنها مسلحون يعتقد أنهم أعضاء في جماعة بوكو حرام المتشددة أمس الأحد علي عدة كنائس بولاية “بورنو” شمال شرق البلاد، تهدف الي اشعال أعمال عنف طائفي في البلاد.

وأدان الرئيس – في بيان اصدره المتحدث الإعلامي باسمه روبين اباتي اليوم الإثنين – الهجمات وطالب المواطنين بالتوحد من اجل التصدي للتحريض وأعمال العنف والحفاظ علي وحدة البلاد.

وقال الرئيس انه يشارك علماء المسلمين الرأي في أنه لا يمكن لمسلم عاقل أن يقبل بأعمال العنف وقتل الأبرياء، مشيرا الي أن قادة وأعضاء جماعة بوكو حرام تم تضليلهم بإسم الدين لارتكاب جرائم.

وأكد جوناثان ان ادارته ، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ، ستضاعف جهودها لوضع حد لعنف جماعة بوكو حرام، وقدم التعازي لأسر الضحايا و أعضاء الكنائس التي تم استهدافها.

ومازالت الأنباء متضاربة بشأن عدد ضحايا الهجمات علي الكنائس بسبب عدم اصدار السلطات بيانات رسمية بالعدد. ففي الوقت الذي أكد فيه مسئولون محليون طلبوا عدم الإفصاح عن هويتهم ان العدد وصل الي 50 ، ذكرت بعض الصحف ان العدد وصل الي 48 قتيلا بالإضافة الي عشرات الجرحي.

> أ ش أ