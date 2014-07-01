الزمالك يعلن موافقة الجيش لضم 4 نجوم

أعلن نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور عن حصوله على موافقة الأمانة العامة للقوات المسلحة على ضم الرباعي ويليام جيبور، أيمن حفني، أحمد صبري وباسم مرسي.

ويلعب جيبور وحفني في طلائع الجيش، بينما الجناح أحمد صبري في حرس الحدود، ويأتي باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي.

وصرح مصدر مسؤول بالزمالك لـFilGoal.com أن مرتضى اتفق مع مسؤولي الأندية للحصول على توقيع اللاعبين وإبرام الصفقة.

وكان حفني قد وقع للزمالك في وقت سابق، بينما وصلت المفاوضات مع الثلاثي الأخير لمراحل متقدمة.

الزمالك كان بالفعل قد ضم ثلاثي الشرطة أحمد دويدار، معروف يوسف وخالد قمر بجانب محمد كوفي، إبراهيم صلاح وأحمد سمير وصالح موسى.